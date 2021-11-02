«الأعلى للآثار» : بأيادي مصرية خالصة ألوان معبد اسنا تظهر لأول مرة منذ مئات السنين

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أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انه لأول مرة تظهر الوان معبد إسنا (خنوم) الاصلية منذ مئات السنين، وذلك أثناء تفقده المعبد، بعد اطلاعه على آخر مستجدات الأعمال، والموقف التنفيذي بمشروع تنظيفه و أعادة ألوانه الى سابق عهدها، ومتابعة التجهيزات اللازمة لأعمال تطوير المنطقة الأثرية باكملها وإتاحتها للزائرين المصريين والسائحين، مؤكدا أن هذه الأعمال تتم بايادى مصرية خالصة.

ظهور الوان معبد إسنا

ووجه الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر لهذا الجيل المميز من الأثريين والمرممين المصريين الذين يعملون بجد وإخلاص لإبراز جمال الحضارة المصرية القديمة التى تجذب آلاف السياح حول العالم.

ظهور الوان معبد إسنا

وأوضح د. مصطفي وزيري، أن الأعمال بالمعبد شملت تنظيف طبقات السناج والإتساخات وإزالة الأملاح من على جدران وسقف المعبد وإظهار الألوان الأصلية للنقوش وخاصة النقوش الفلكية والتي يتميز بها سقف المعبد، هذا بالإضافة إلي أعمال التطوير للمنطقة المحيطة بالكامل، مما يعمل علي الحفاظ علي الموقع الأثري و تحسين تجربة الزائرين وزيادة مستوى تنافسية المنطقة كموقع تراثي متميز.

ظهور الوان معبد إسنا

وأضاف الدكتورمصطفي وزيري أن لجنة تطوير الخدمات تقوم الان بمتابعة أعمال تطوير وتأهيل الموقع ورفع كفاءة الخدمات به، عن طريق تزويد المنطقة بعدد من اللوحات الإرشادية والتعريفية التي تحكي تاريخ المنطقة، و توفير مقاعد و مظلات خشبية لحماية الزائرين من الشمس، و ذلك بما يتفق مع البيئة التراثية للمكان.

ظهور الوان معبد إسنا

وتابع أن نقوش المعبد الملونة عانت على مر القرون من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والاتساخات، بالإضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط، وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح، الأمر الذي استلزم إعداد مشروع ترميم وتطوير للمعبد للحفاظ عليه وعلى نقوشه الفريدة والمتميزة .. والمعروف ان منطقة آثار الأقصر، بدأت أعمال مشروع ترميم وتطوير معبد إسنا أواخر عام 2018، في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير المناطق الأثرية.

ويعد معبد إسنا من أهم معالم مدينة إسنا الأثرية وهو يقع على بعد حوالي 55 كم جنوب مدينة الأقصر على الضفة الغربية للنيل، وقد تم اكتشافه وتنظيفه من الرديم عام 1843، أي في أواخر عصر محمد على باشا، وبدأ إنشاؤه في عصر الإمبراطور الروماني، كلاوديوس، في القرن الأول الميلادي، وانتهى تزينه بالنقوش في عصر الإمبراطور ديسيوس بين عامي 249- 251، وكٌرس المعبد لعبادة الإله «خنوم» في هيئة الكبش ومعه زوجتاه .