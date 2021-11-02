«الإقليمية للسياحة» تطلق مسابقة «اسكندرية في عيوننا» للتصوير الفوتوغرافي (شروط وجوائز)

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أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة شيرين مصطفى، مدير عام الهيئة، تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان «إسكندرية في عيونَا»، بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ونادى عدسة للتصوير بالاشتراك مع لجنة تحكيم متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي، حيث تهدف المسابقة إلى تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية من خلال إظهار معالم المدينة السياحية، وذلك عن طريق الصور وتتيح لمن لديهم موهبة التصوير سواء كانوا محترفين أو هواة بالاشتراك في المسابقة وتقديم أجمل ما لديهم من صور فوتوغرافية والتعرف على المواهب الرائدة في عالم التصوير.

وقالت «شيرين»، أن جوائز المسابقة، تتضمن المركز الأول بـ 1500 جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثاني بـ 1000 جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثالث بـ 500 جنيه وشهادة تقدير، مشيرة إلى أن طريقة الاشتراك في المسابقة، تتضمن ملئ استمارة الاشتراك المرفقة على صفحة الهيئة (ملئ الاستمارة بخط اليد عن طريق طباعتها وملء بياناتها ثم عمل Scan لها أو تصويرها عن طريق الموبايل وليس الكتابة عليها عن طريق تعديل صورة الاستمارة من الكمبيوتر أو الموبايل.

ولفتت إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الاعمال المقبولة للاشتراك في المعرض والمنافسة في المرحلة النهائية الخميس 18 / 11 /2021، ويتم تسليم الأعمال مطبوعة على برواز خشب مقاس 70 سم × 50 سم بمقر الهيئة في الفترة من 20 / 11 / 2021 حتى 30 / 11 /2021 على ان يتم افتتاح معرض الصور المقدمة مطبوعة من المتسابقين وإعلان الفائزين خلال الفترة من 2021/12/5 حتى 2021/12/10 بمركز الحرية للإبداع وسنوافيكم بالموعد بالتحديد.

وقالت إن شروط وأحكام المسابقة، ان تكون الصور المشتركة خاصة معالم الاسكندرية السياحية والاثرية والعقارات التراثية والحدائق والميادين فقط ولن تقبل أي اعمال غير ذلك مع كتابة وإرسال مكان التقاط الصورة وتكون بشكل منفصل عن الصورة، وأن تكون الصور المشاركة من تصوير المتسابق نفسه وغير مقتبسة عن أحد ويتعهد المتسابق أنه المالك الوحيد لكافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالصور المشترك بها في المسابقة كما لم يسبق الاشتراك بها أو فازت في مسابقات أخرى.