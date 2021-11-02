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أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

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أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 % أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
إجمالي الوفيات وصل إلى 19509 وحالات التعافي من الفيروس 2.494.008

أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83,101,347 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,521,904 حالات، وإجمالي حالات التعافي 2,494,008 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,509 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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