«زي النهارده».. وعد بلفور 2 نوفمبر 1917

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كتب آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر دى روتشيلد رسالة كان مما جاء فيها :«عزيزى اللورد روتشيلد. يسرنى جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالى الذي ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته.. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية..على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.. وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علماً بهذا التصريح.. ..المخلص. آرثر بلفور«وقد أرسل بلفور هذه الرسالة«زى النهارده»فى ٢نوفمبر١٩١٧وهى الرسالة التي عرفت فيما بعد باسم «وعد بلفور» و» الوعد المشؤوم«وكما نرى فإن صيغة الوعد تبدو واضحة تماماً فهناك تُوجَد هيئة حكومية «هى حكومة جلالـة الملك»،التي تمثل الدولة،وتؤكد أنها تنظربعين العطف إلى إنشاءوطن قومى سيضم«الشعب اليهودى» أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئين أو مضطهدين، كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً ولكنه هدفا سياسيا«استعماريا»، كما أن هذه الحكومة التي أصدرت الوعد لن تكتفى بالأمنيات وإنما سوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف،ويتضح من الوعد أن بلفورقد أبدى عطفا تجاه اليهود بسبب ماعانوه من اضطهاد، وأن الحضارة المسيحية رأت في إنشاء دولة صهيونية هو أحد أعمال التعويض التاريخية.