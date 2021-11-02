إعلامي: طاهر يستفسر من موسيماني عن حقيقة رحيله

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب عقد جلسة خاصة مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، عقب مباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز من أجل معرفة مستقبله مع الفريق.

وقال عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، إن طاهر محمد طاهر، يرغب في التحدث مع موسيماني بشأن أسباب استبعاده من التشكيل الأساسي بل ومن قائمة بعض المباريات الأخيرة دون أسباب واضحة.

وتابع أن طاهر، يعلم أن هذه أمور فنية خاصة بالجهاز الفني لكنه يرى إنه لم يُقصّر في دوره داخل الملعب ويرغب في معرفة سبب خروجه فجأة من حسابات الجهاز الفني لاسيما وأن هناك من تحدث ترحيب المدير الفني برحيله في يناير المقبل.

وأكمل أن ينوى التحدث مع موسيماني في كل هذه الأمور لكن بعد مباراة الزمالك بسبب أهميتها وحساسيتها.