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كشف محمد فتح الله «كماتشو»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تفاصبيل مفاوضات نادي الزمالك، من أجل التعاقد معه.

وقال محمد فتح الله، في تصريحات تليفزيونية: «تلقيت عرضًا من نادي الزمالك، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك عندما كان يتولى البرتغالي جايمي باتشيكو، القيادة الفنية للفريق الأبيض».

وأضاف :«كنت قريبًا من الانتقال للقلعة البيضاء، ولكن المفاوضات فشلت، بسبب رفض مسؤولي غول المحلة رحيلي في وسط الموسم، خاصة أن الفريق كان ينافس من أجل البقاء في الدوري».

وأوضح :«الفترة الأخيرة، لم أتلق أي عروض من الزمالك أو الأهلي»، مشيرًا :«أي لاعب يحلم بالانضمام للأهلي أو الزمالك، بنشتغل على نفسنا من أجل التواجد مع أي من الناديين».