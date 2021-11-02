أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدافع غزل المحلة يكشف تفاصيل مفاوضات معه

Print
مدافع غزل المحلة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه مدافع غزل المحلة يكشف تفاصيل مفاوضات معه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف محمد فتح الله «كماتشو»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تفاصبيل مفاوضات نادي ، من أجل التعاقد معه.

وقال محمد فتح الله، في تصريحات تليفزيونية: «تلقيت عرضًا من نادي الزمالك، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك عندما كان يتولى البرتغالي جايمي باتشيكو، القيادة الفنية للفريق الأبيض».

وأضاف :«كنت قريبًا من الانتقال للقلعة البيضاء، ولكن المفاوضات فشلت، بسبب رفض مسؤولي غول المحلة رحيلي في وسط الموسم، خاصة أن الفريق كان ينافس من أجل البقاء في الدوري».

وأوضح :«الفترة الأخيرة، لم أتلق أي عروض من الزمالك أو الأهلي»، مشيرًا :«أي لاعب يحلم بالانضمام للأهلي أو الزمالك، بنشتغل على نفسنا من أجل التواجد مع أي من الناديين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك