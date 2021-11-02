في الليلة الـ23.. بيع صقرين بـ127 ألف ريال بمزاد نادي الصقور الثاني

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ينظم في ملهم شمال الرياض.. وتستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري

بِيعَ صقران بمبلغ 127 ألف ريال في الليلة الثالثة والعشرين لمزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، جاءت الانطلاقة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الشعيبة للطواريح سلطان السهلي وأحمد السهلي وأيمن السهلي، وبِيعَ بمبلغ 55 ألف ريال.

والصقر الثاني شاهين فرخ طرح الوجه للطواريح فهد بن أحمد المطري وعبدالعزيز بن قاعود الغبان وعبدالرحمن بن ناصر بديوي وباسم بن على النحاس، شهد منافسة قوية قبل بيعه بمبلغ 72 ألف ريال.

ويوفّر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرِحَ (صيده أو شبكه) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستَخرج له شهادة تصدير، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.