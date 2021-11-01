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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقا» بالبدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقا»، وتقاطعه مع محور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة “30” يوم فقط إبتداء من الساعه ١٢صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢-١١-٢٠٢١ وحتى الساعة ٥ صباح يوم الأربعاء الموافق ١-١٢-٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١ صباحا حتى الساعة ٦صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

واوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بإعداد التحويلة المرورية الآتية:

١- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسه تتبع المسار الآتي: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل «المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها».

السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

-إستكمال السير بإمتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير «الكائن أسفل محور صفط اللبن» وصولا حتى المطلع المؤدى إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي

- السير بإتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري- كرداسه بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

كما تنوه محافظة الجيزة بان المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير «بالدقي» يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.