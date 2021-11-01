أودى تطرح Horch الفاخرة..مقاعد وأبواب مرصعة بالماس

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كشفت شركة أودي الألمانية عن نسخة جديدة فاخرة جداً من A8 L تسمى Horch، تتميز بمقعد خلفي مطور بالإضافة إلى بعض الاختلافات الخارجية، وظهرت السيارة ذات التصميم المميز لأول مرة في السوق الصينية، بمقاعد خلفية فارهة.

وبحسب car and driver، يأتي اسم Horch نسبةً إلى August Horch، أحد مؤسسي شركة صناعة السيارات الألمانية، حيث يتم عرض اللقب بشكل بارز على رفارف A8 L الخاصة وداخل السيارة على المقاعد والوسائد، بالإضافة إلى وجود شعار خاص يظهر على العجلات السميكة لهذا الطراز وأيضاً شعار صغير على كل باب من الأبواب الخلفية.



كما تتميز السيارة في المقعد الخلفي المكون من مكانين بتعديلات كهربائية للمقعد، مثل التدفئة والتبريد، والتدليك، وأيضاً شاشة للتحكم في جميع أنواع وظائف المناخ.

علاوةً على ذلك، هناك أيضًا شاشتان للترفيه للمقاعد الخلفية، بينما تبدو الجزء الأمامي من السيارة مماثل للطراز، ولكنه يتميز بالماس على المقاعد وألواح الأبواب.

فيما لم تكشف أودي بعد عما هو موجود تحت غطاء محرك A8L Horch، لكن من المحتمل أن يكون محرك V-8 مزدوج الشاحن بسعة 4.0 لتر أو محرك هجين، سيتم نشر التفاصيل في معرض قوانغتشو للسيارات خلال هذا الشهر.

بالإضافة إلى أنه من غير المحتمل أن يتم طرح A8L Horch في السوق الأمريكية، ولكن سيتم بيعها في الصين.