كيف يمكن أن تسبب الحفر الضرر لسيارتك؟

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من الوارد أن تقابلك الحفر أثناء قيادتك السيارة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن الحفر يمكن أن تتسبب في أضرار قد تزداد سوءًا، كما يقول جيف كوكس، رئيس جمعية صيانة وإصلاح السيارات.

يوضح《جيف》، أن الاصطدام بالحفر قد يكون ضار لإطاراتك، وإذا كانت القوة كبيرة بما فيه الكفاية، فإن التحول المفاجئ للهواء داخل الإطار يمكن أن يتسبب في انفجار الجدار الجانبي، وإذا تسببت الصدمة في فقدان الإطار بعض الهواء، فسيتم تشغيل ضوء نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) فوراً، ولكن حتى إذا كان الإطار ممسكًا بالهواء، فهذا لا يعني أنك في أمان.

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كما يوصي《جيف》 بالبحث عن أي انتفاخات بارزة من الجانب على الإطار. فهذه قد تكون علامة على حدوث تلف داخلي، ما يعني أنك ستحتاج إلى استبدال الإطار، لافتا إلى أنه في معظم الأوقات يكون الضرر على الجزء الجانبي وليس الجزء الملامس للأرض، ما يجعل اصلاحه أو توصيله صعب.

فيما يمكن أن تتسبب الزوايا الصلبة للحفر في أضرار كبيرة للعجلات، إذ يقول 《جيف》: «أول شيء يجب عليم البحث عنه هو الانحناءات أو الشقوق في جانب العجلة، حيث تلتقي الحافة بالإطار».

إذا كان يوجد بعض الانثناء في العجلة، فلن تتدحرج بسهولة، كما قد يتعرض الختم المحكم بين الإطار والعجلة للخطر، حيث أوضح 《جيف》أنه في بعض الأحيان يمكنك أن ترى المكان القطع وانحراف العجلة، وإذا كان هناك ضرر مرئي، فستحتاج إلى استبدال العجلة.