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اجتماع رسمي بين مسؤولي «فيفا» واتحاد الكرة لتحديد ملامح انتخابات اتحاد الكرة

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اجتماع رسمي بين مسؤولي «فيفا» واتحاد الكرة لتحديد ملامح انتخابات اتحاد الكرة اجتماع رسمي بين مسؤولي «فيفا» واتحاد الكرة لتحديد ملامح انتخابات اتحاد الكرة

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عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور محمد الشواربي عضو الاتحاد اجتماعا مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عبر تطبيق زووم تم خلاله مناقشة خارطة الطريق المؤدية إلى اقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد وما يسبقها من حسم التعديلات المقترحة على اللائحة وعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، وذلك حتى تتمكن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري من إنهاء كافة المهام المكلفة بها قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي للوفاء بالتكليفات المنوطة بها.

من ناحية أخرى تجرى محاولات لاثناء أحمد حسام عوض عضو الاتحاد عن الاستقالة التي تقدم بها من عضوية اللجنة.

وعقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري اجتماعا بمقر الاتحاد مع سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزينتيشن الشركة الراعية للاتحاد ومحمد يحي نائب رئيس الشركة تناولوا خلاله سبل التعاون بين الاتحاد والشركة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى وضع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الرتوش النهائية لبطولة الأندية الأبطال للكرة النسائية التي تنظمها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وذلك من خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري مع مسئولين بالاتحاد الافريقي.

المصرى اليوم

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