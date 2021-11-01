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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً موسعاً حضره أكثر من ٥٠ من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف البريطانية والعالمية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة «WTM» World Travel Market 2021، بالعاصمة البريطانية لندن.

كما حضر المؤتمر عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بوزارة البيئة.

وخلال المؤتمر استعرض الوزير من خلال عرض تقديمي أبرز التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا وجذب المزيد من السائحين خاصة منذ استئناف الحركة السياحية والخطوات التي اتخذتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع والسائحين والتي منها الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها الدولة ويتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، وقيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel، وحصول ٩ مطارات مصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI.