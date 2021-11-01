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إعلامية صينية: مبادرة التنمية العالمية المقترحة من الصين تساهم في دعم التغير المناخي

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إعلامية صينية: مبادرة التنمية العالمية المقترحة من الصين تساهم في دعم التغير المناخي إعلامية صينية: مبادرة التنمية العالمية المقترحة من الصين تساهم في دعم التغير المناخي

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قالت فيحاء وانج، الإعلامية الصينية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يحضر اليوم قمة تغير المناخ، ولكن كلمته كانت مسجلة، حيث أنه أكد أن مجموعة العشرين تسعى لتحقيق المنفعة المتبادلة وبناء الشراكات خاصة أنه يتعين على جميع الأطراف مساعدة الأمم المتحدة في لعب دور تنسيقي وتعميق الشراكة العالمية من أجل التنمية وبناء مجتمع عالمي ذي مسيرة مشتركة لتحقيق التنمية.

وأضافت «وانج» في حوارها عبر سكايب، لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني أكد أن ينبغي على البلدان المتقدمة أن تفي بجميع التزاماتها المتعلقة بمساعدة الدول النامية وأن تقدم مزيد من الموارد لهذه البلدان، وأن مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين سوف تتوافر بشكل أكبر مع أجندة الأمم المتحدة، لتنمية المستدامة وستسهما معًا في دعم التنمية العالمية، خاصة في مجال التغير المناخي.

وتابعت، أن الرئيس الصيني شدد على أن الصين ستواصل تعزيز التحول الارتقائي في مجال الطاقة والهياكل الصناعية وتعزيز تقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون.

المصرى اليوم

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