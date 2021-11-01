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قائد الجيش اللبناني: سنواصل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة

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قائد الجيش اللبناني: سنواصل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة قائد الجيش اللبناني: سنواصل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة

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التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مبنى السفارة اللبنانية في واشنطن، بحضور طاقم السفارة برئاسة القائم بالأعمال وائل هاشم، مجموعةً من الباحثين الاميركيين من أصل لبناني من مركز الشرق الأوسط للدراسات ومركز كارنيغي للشرق الأوسط ومجموعة الدعم الأميريكية من أجل لبنان.

تمحور اللقاء حول وضع الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وكيفية مساعدته ودعمه لاجتيازها.

وأكّد العماد عون في كلمته، أن «الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثّرت بشكل كبير في الجيش، ما اضطر القيادة إلى اتخاذ تدابير استثنائية كثيرة لمواجهتها”، مشيراً بالمقابل إلى أن «الجيش مستمر في أداء مهماته بكل عزيمة واصرار للمحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق إلى الفتنة».

ونوّه قائد الجيش «بالدور الذي يقوم بها أبناء الوطن المغتربون الذين يبذلون جهوداً لافتة لحشد الدعم الدولي لجيشهم».

من جهتهم، نوّه المجتمعون بالدور الذي يقوم به الجيش في لبنان مشدّدين على ضرورة دعمه لأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بإجماع محلي ودولي.

المصرى اليوم

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