ألابا يرشح بايرن ميونخ للفوز بدورى أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اكد ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، أن فريقه السابق بايرن ميونخ، لديه فرصة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال ألابا، خلال حواره مع صحيفة «كيكر» الألمانية، «بايرن ميونخ بالتأكيد لديه فرصة للتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليفربول قوي مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان، لكن الطريق لازال طويلا قبل الحديث عن مرشح مفضل للفوز باللقب، توني كروس ساعدني كثيرا، وحتى على المستوى الشخصي، زوجته ساعدت صديقتي للتأقلم على الحياة».

يذكر أن ألابا صاحب الـ29 عاما انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

واستطاع ألابا أن يوقع على هدفه الأول بقميص الفريق الملكي خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو قبل عدة أيام، ليساعده على الفوز خارج الديار (2-1).

وبدأ ريال مدريد، تحضيراته لخوض مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، بعد غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.