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4  أشهر تحوِّل "البوليفارد" من أرض خالية لمدينة مليئة بالخيارات الترفيهية

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افتُتحت بـ9 مناطق غنية بالتجارب للزوار الذين توافدوا قبل الافتتاح بساعات

4  أشهر تحوِّل

افتتح موسم الرياض منطقة "بوليفارد رياض سيتي" اليوم الاثنين بـ 9 مناطق غنية بالتجارب للزوار الذين توافدوا قبل الافتتاح الرسمي بساعات. وينتظر الزوار عدد من التجارب الترفيهية المتنوعة بين الأطعمة والمشروبات والألعاب والنافورة ومنطقة رياضية، ومنطقة تحاكي ساحة التايم سكوير في نيويورك بشاشاتها المهيبة الجذابة، إضافة إلى منطقة الجاردن التي تقدم 30 تجربة متنوعة للزوار، يجاورها منطقة "تروكاديرو".

وتفصيلاً، أربعة أشهر فقط كانت مدة كافية لتتحول منطقة بوليفارد رياض سيتي من أرض بلا ملامح إلى مدينة مصغرة لفكرة كبيرة نشأت في عقول لا يجد المستحيل سطرًا في قاموسها؛ لتصبح جوهرة ترفيهية مليئة بالخيارات التي تهدي المتعة لشرائح المجتمع كافة.

وللمسارح حضور لافت؛ إذ يمكن للزوار الاستمتاع بالمسارح العربية من أم كلثوم إلى عبدالحليم حافظ مرورًا بليالي العراق ومتحف "درب الزلق" في منطقة الموسيقى.

ومن المسارح إلى منطقة الاستديو التي تضم مسرحَين للفنانَين الراحلَين محمد العلي وبكر الشدي. وتقدم المنطقة العديد من التجارب الفريدة للزوار.

ويضم بوليفارد رياض سيتي منطقتَي أفالانش وسبورت، وتحوي الأخيرة مقاهي لعشاق ناديَي الهلال والنصر، إضافة إلى العديد من التجارب الرياضية الأخرى.

4  أشهر تحوِّل

4  أشهر تحوِّل

4  أشهر تحوِّل

4  أشهر تحوِّل

4  أشهر تحوِّل

4  أشهر تحوِّل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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