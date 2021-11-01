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حمدوك يؤكد أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا لقرارات الجيش السوداني

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حمدوك يؤكد أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا لقرارات الجيش السوداني حمدوك يؤكد أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا لقرارات الجيش السوداني

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أكد رئيس السودانية المنحلة، عبدالله حمدوك، أنه «لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في 25 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وخلال لقاء مع سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، شدد حمدوك على أنه «لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر»، مؤكدا ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر.

وحسب بيان لمكتب الناطق باسم حكومة حمدوك، تمكسك رئيس الوزراء بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا «إطلاق سراحه ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله هو المدخل لحل الأزمة».

وأوضح البيان، أن السفراء أبلغوا «رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمير لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة».

المصرى اليوم

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