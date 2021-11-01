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«النقل»: الدائري و 20 طريق يدخلون مشروع المراقبة بالكاميرات الذكية

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«النقل»: الدائري و 20 طريق يدخلون مشروع المراقبة بالكاميرات الذكية «النقل»: الدائري و 20 طريق يدخلون مشروع المراقبة بالكاميرات الذكية

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أعلنت وزارة النقل اختيار ١٥ طريقا في المرحلة الثانية من منظومة النقل الذكي لاستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن المرحلة الأولى ضمت طرق بأطوال ١٠٧٩ كيلو متر، وكان في مقدمتها شبرا- بنها الحر، وطريق القاهرة- الإسماعيلية.

وأوضحت أنه تم اختيار الطريق الدائري حول القاهرة الكبري لتطبيق المنظومة الجديدة والتي تشمل بوابات رسوم ذكية ورادارات وموازين وكاميرات ذكية، بهدف رفع مستويات الأمان على الطرق السريعة، وذلك للحد من الحوادث.

وأشارت وزارة النقل أن المنظومة ينفذها تحالف مصري عالمي سيتم تطبيقها في ٢١ طريق بإجمالي ٥١٩٥ طريق على مستوى الجمهورية.

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