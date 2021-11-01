أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات -
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية -
إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة -
رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور) -
ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري -
حبس 5 سنوات حال إصابة الطفل بعاهة بسبب إهمال الأبوين ..اول تشريع يجرم إهمال الابوين -
الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون -
محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا -
رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

قيس سعيد يدعو التونسيين للتقشف في المال العام

Print
قيس سعيد يدعو التونسيين للتقشف في المال العام قيس سعيد يدعو التونسيين للتقشف في المال العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين، التونسيين إلى التقشف والحفاظ على المال العام.

وذكّر سعيد، خلال لقائه بقصر قرطاج، مع مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي التونسي لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بأن «الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنبع من قراءتنا لواقعنا»، وذلك وفق الرئاسة التونسية.

كما أكّد ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في الأموال العمومية حتى لا تُصرف في واردات ليست تونس في حاجة إليها في هذا الوقت الحالي».

وشدّد الرئيس التونسي على «ضرورة التعويل على أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة احتياجات تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية».

من جانبه، أفاد محافظ البنك المركزي باستعداد الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

وأكد العباسي أن اللقاء مع الرئيس كان واقعيا حيث نقاش الأوضاع المالية الحالية وقانون المالية لسنة 2022، كما بحث كيفية تمويل الاقتصاد عن طريق القطاع البنكي والمصرفي في تونس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية

مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري

ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري