قيس سعيد يدعو التونسيين للتقشف في المال العام

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين، التونسيين إلى التقشف والحفاظ على المال العام.

وذكّر سعيد، خلال لقائه بقصر قرطاج، مع مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي التونسي لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بأن «الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنبع من قراءتنا لواقعنا»، وذلك وفق الرئاسة التونسية.

كما أكّد ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في الأموال العمومية حتى لا تُصرف في واردات ليست تونس في حاجة إليها في هذا الوقت الحالي».

وشدّد الرئيس التونسي على «ضرورة التعويل على أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة احتياجات تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية».

من جانبه، أفاد محافظ البنك المركزي باستعداد الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

وأكد العباسي أن اللقاء مع الرئيس كان واقعيا حيث نقاش الأوضاع المالية الحالية وقانون المالية لسنة 2022، كما بحث كيفية تمويل الاقتصاد عن طريق القطاع البنكي والمصرفي في تونس.