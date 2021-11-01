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استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، بعد عودة البورصة للتداول بضغط من الدولار وانتظار المستثمرون لاجتماع الفيدرالى الأمريكى مع مخاوف تزايد التخضم الركودى، واستقر سعر الذهب عالميًا منخفضا عن حاجز 1800 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين غلى الدولار الذي استقر قرب اعلى مستوى له، ويتأثر سعر الذهب في مصر على بالأسعار العالمية واستقر عند الأسعار التي حققها صباح السبت، مع ترقب السوق المحلى التغيرات العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر اليوم عند 778 جنيهًا.

وتستمر «المصرى اليوم» في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في اطار خدماتها التي تقدمها للقراء ويهتم الهديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 888 إلى 890 جنيهًا .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 777 إلى 779 جنيهًا .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 666 إلى 668 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6216 إلى 6232 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

استقرت أسعار الذهب عالميا دون سعر 1800 دولارا للأونصة حيث تم تداول الذهب عند 183.01 دولارا للأونصة بعدما انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% مساء الجمعة لأقل مستوى في أكثر من اسبوع وارتفع العقود الآجلة للذهب اليوم بنسبة 0.1% إلى 1784.801 دولارا للأوقية بينما

ويترقب سعر الذهب عالميا اجتماع الفيدرالى الأمريكى والذى سيحدد أسعار الفائدة ومدى التراجع عن الدعم النقدى خاصة مع اظهار العديد من البيانات الإقتصادية ارتفاع التضخم والاتجاه إلى التضخم الكوجى والذى سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار .

انخفضت اسعار الذهب في أسواق المال، انخفاضا طفيفا بعد عودة البورصة للتداول وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 787.32 جنيها وكان 788.32 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 899.80 جنيها، وكان 900.94 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 674.85 جنيها، وكان 675.71 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.91 $، وكانت 1،783.59 $ .

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