محمد فاروق: أيام كهربا معدودة في الأهلي

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أكد الإعلامي محمد فاروق أن العلاقة بين بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ولاعبه محمود عبد المنعم كهربا وصلت لأسوأ مراحلها بعد أزمة المؤتمر الصحفي عقب لقاء البنك الأهلي.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية إن موسيماني منذ فترة دخل في صدام مع كهربا وما حدث في المؤتمر الصحفي يزيد فجوة العلاقة بين الثنائى.

وأشار إلى أن ايام كهربا في الأهلي معدودة بعد اتهام موسيماني له أمام الصحفيين بأنه يسرب جلسات خاصة للإعلام موضحا أن كهربا أصدر بيانا لتوضيح الصورة أمام الجماهير.