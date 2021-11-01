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أكد خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أن مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ينقصه الثقة مع الفريق الأبيض.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية:«مصطفى فتحي، لاعب مميز للغاية، وعودته للزمالك، إضافة قوية للفريق الأبيض»، مؤكدًا:«اللاعب ينقصه الثقة فقط، والثقة ستأتي له بعدما يحرز أول هدف مع الفريق».

وأشار :«أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك، ظهر بمستوى مميز، في الدقائق التي لعبها خلال مباراة طلائع الجيش، في مركز صانع الألعاب»، مشيرًا:«زيزو، يُقدم أداءً رائعًا مع الزمالك، هذا الموسم، حيث نجح في إحراز هدفين وصنع مثلهما في مباراتين».

وأوضح :«أرى أن الإيفواري رزاق سيسيه، سيكون هو أفضل بديل للمغربي أشرف بن شرقي، بعد عودته من الإصابة».