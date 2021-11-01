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بعد 60 يوم من دفنه ..ابنته الصغرى :إختى وضعت له مخدر بالطعام..والمتهمة:بيتحرش بيا

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بعد 60 يوم من دفنه ..ابنته الصغرى :إختى وضعت له مخدر بالطعام..والمتهمة:بيتحرش بيا بعد 60 يوم من دفنه ..ابنته الصغرى :إختى وضعت له مخدر بالطعام..والمتهمة:بيتحرش بيا

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ادلت الفتاة المتهمة بقتل والدها فى حلوان بعد 60 يوم من ارتكاب الجريمة ودفنه والدها بمعلومات غريبة امام جهات التحقيق ،إتهمت الأب بانه كان يتحرش بها ويعاملها معاملة سيئة وهو ما دفعها للتفكير فى التخلص منه .

أضافت المتهمة أنها استعانت بخطيبها وأقنعته بضرورة التخلص من والدها كى تتمكن من الزواج منه بسرعة وانها ترغب فى التخلص من الاب الذى يسىء معاملتها باستمرار ،وعقدا العزم وبيتا النية على قتله .

أكدت المتهمة انهما بعد التخلص من الاب حملا الجثة وقاما بإلقائها من أعلى السطح وسط القمامة المتواجدة خلف منزله وقامت هى وخطيبها بتمثيل الجريمة وشرح كيفية تنفيذها امام رجال المباحث وفريق من النيابة العامة واكدت الفتاة المتهمة أنها كانت تعانى كثيرا معه حيث كان يتحرش بها ويتعدى عليها بالضرب .

وفى نفس السياق استمعت جهات التحقيق للجيران الذين اكدوا على حسن سمعة الاب الذى تتهمة الفتاة القاتلة بالتحرش بها وإساءة معاملتها كى تتمكن من تخفيف عقوبة القتل العمد وتحولها الى القتل بقصد الدفاع عن النفس،وبعد شهرين من الجريمة ودفن الاب قالت إبنته الصغرى ان شقيقتها وضعت لوالدها المخدر بالطعام وهو ما جعل جهات التحقيق تفتح ملف القضية .

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان من الاهالي بالعثور علي جثة ، موظف بشركة الحديد والصلب، ملقاه خلف منزله بمنطقة كفر العلو وبمناقشة ابنته الكبري قالت ان والدها مصاب بمرض السكر ويرجح دخوله في غيوبة سكر توفي علي اثرها، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من اعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثة.

وبعد مرور شهرين من الحادث تبين وجود شبهة جنائية بعدما اعترفت الشقيقة الصغري انها شاهدت اختها سارة تضع اقراص مخدرة في الطعام لوالدها ، تم ضبط المتهمة وخطيبها ،واعترفا بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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