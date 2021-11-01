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بسبب خناقة الكلاب .. أنوشكا تحرر محضر في قسم شرطة 6 أكتوبر (التفاصيل)

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بسبب خناقة الكلاب .. أنوشكا تحرر محضر في قسم شرطة 6 أكتوبر (التفاصيل) بسبب خناقة الكلاب .. أنوشكا تحرر محضر في قسم شرطة 6 أكتوبر (التفاصيل)

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اتهمت الفنانة أنوشكا أحد جيرانها في كومباوند سكني بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بالتعدي عليها بالسب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة العامة للتحقيق.

كان قسم أول أكتوبر تلقي بلاغا من الفنانة أنوشكا، ضد أحد جيرانها بسبب تضررها من أحد جيرانها داخل كومباوند سكني في الجيزة، أكدت خلاله أنها حال معاتبتها جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها داخل الكومباوند، فوجئت بالتعدي عليها بالسب.

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موت كلب سيد رجب

كانت شرطة مباحث الجيزة في وقت سابق ألقت القبض على متهم تسلل لفيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين لسرقتها وعندما وجد كلب حراسة داخل سور فيلا سيد رجب وضع له طعاما مسمما تسبب في وفاته.

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واجهت الأجهزة المتهم بالواقعة، واعترف بسرقة فيلا الفنان مستغلا غيابه عنها، وقام بالتسلل عبر السور، ووضع السم لكلب الحراسة حتى تأكد من وفاته، ثم دخل الفيلا وفتش وسرق أسطوانتي غاز وفر هاربا.

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وقالت التحقيقات إن المتهم كان يعمل خفيرا خاصا بفيلا الفنان سيد رجب، وأنه يعرف جيدا محتويات الفيلا ومكان كلب الحراسة.

المصرى اليوم

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