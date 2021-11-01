الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يلتقي وفد شركة سابك

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للاطلاع على قسم تقنية المطاط ومعامل المواد الكيميائية بمعهد ينبع

التقى أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، وفدًا من شركة سابك؛ للاطلاع على قسم تقنية المطاط ومعامل تحليل المواد الكيميائية والمهارات الإلكترونية بمعهد ينبع التقني.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل التكامل والتعاون المشترك بين الهيئة الملكية بينبع وشركة سابك، وأبدى الوفد إعجابهم بمنجزات الهيئة الملكية بينبع؛ خاصة في مجال التعليم، وأكدوا رغبتهم في تعزيز التواصل مع كافة قطاعات الهيئة الملكية بينبع.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سعي الهيئة الملكية لتعزيز التعاون الدائم بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة ينبع الصناعية، ودعم سير عجلة التقدم والتنمية بما يحقق رؤية المملكة 2030.