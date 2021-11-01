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قال تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إن الجميع كان مُتيقن أن فريقه غير قادر على مقارعة الأندية الكبار في بطولة الدوري، بسبب قلة الموارد المادية، إلا أنه نجح في خلق توليفة من اللاعبين الشباب.

وأضاف تامر مصطفى، في تصريحات تليفزيونية، أن فريق بالكامل رحل عن النادي الموسم الماضي، وهو ما دفعه لتكوين فريق جديد يسعى من خلاله التواجد بالدوري والدخول سريعًا.

واستكمل تصريحاته أن التواجد في منتصف الجدول أمر جيد للغاية، في ظل عدم التدعيم، مشيرًا إلى أن مباراته أمام سيراميكا كليوباترا ستكون صعبة للغاية، في ظل العناصر القوية والخبرات التي يتمتع بها منافسه، فضلًا عن امتلاكه مدربًا قويًا.