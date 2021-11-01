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يحيى الكومي رئيسًا. .تعرف على تشكيل مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد

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يحيى الكومي رئيسًا. .تعرف على تشكيل مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد يحيى الكومي رئيسًا. .تعرف على تشكيل مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الإسماعيلي، عن فوز المهندس يحيى الكومي، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لدورة 2021 -2025، في الانتخابات التي عقدت يوم الأحد، وذلك بعد منافسة قوية مع المهندس نصر أبوالحسن والدكتور هشام عناني وعلي غيط.

كما فاز في منصب العضوية فوق السن كل من: محمد أسامة أبوالعلا، وخالد الطيب وليد شعيب وعاطف زايد، بينما فازت نانسي القاضي فازت في منصب تحت السن.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي باب التصويت مساء الاحد، في الانتخابات التي تجرى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود قلعة الدراويش، وبدأت اللجنة في فرز الأصوات على الفور وسط إقبال كبير جدا من أعضاء الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

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