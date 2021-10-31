المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

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قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، إن أي سلعة تباع في مصر تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة 14%، ولكن الأجانب يحق لهم استرداد هذه الضريبة عند مغادرة البلاد وهو نظام يطبق في العالم كله.

وأشار «يوسف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن تفعيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين قبل مغادرتهم لمصر سيساهم في الترويج للسياحة المصرية، والمناطق الأثرية، موضحا أن المحال التجارية التي ستقوم برد الضريبة يكون لها علامة مميزة حتى يتعرف عليها الأجنبي.

وأوضح أن السائح عند مغادرته للبلاد هناك مكان مخصص في المطار لرد الضريبة حيث يعطي السائح الفاتورة المسجلة وصورة الباسبور ويسترد قيمة الضريبة، لافتا إلى أن السائح سيتوجه للمحل الذي سيعطيه فاتورة تساعده في استرداد الضريبة وهو ما سيشجع المحلات على إصدار فاتورة.

وذكر أنه سيتم تطبيق النظام بشكل تجريبي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة بنهاية العام الجاري ثم باقي المحافظات تباعًا.