أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة"

★ ★ ★ ★ ★

عمره 38 عامًا ويعاني اعتلالات نفسية

ناشد ذوو المواطن علي محمد العلوي البحث عنه ابنهم الذي خرج من منزله يوم الخميس الماضي من حي الرحاب في محافظة جدة، وهو يعاني حالة نفسية، ولا يزال مفقودًا.

وروت شقيقته لـ"سبق" تفاصيل فقده قائلة: "المفقود (علي) يعاني اعتلالات نفسية، وقد غافلنا يوم الخميس الماضي بسبب انشغالنا بنقل الأثاث إلى البيت الجديد بحي الرحاب بمدينة جدة، وخرج الساعة الواحدة ليلاً، واختفى بعدها عن الأنظار، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأشارت إلى أن المفقود يبلغ من العمر 38 عامًا، ويلبس فانيلة زرقاء وبنطلونًا كحلي اللون، ويعاني اعتلالات نفسية. مبينة أنهم أبلغوا الجهات الأمنية التي لا تزال تكثف البحث عنه بمساعدة الأقارب، فيما لا يزال مفقودًا حتى الوقت الحالي.

ويأمل ذوو "العلوي" من قراء "سبق" بالتواصل معهم في حال العثور عليه، أو حتى الاشتباه بمواصفاته على الأرقمَيْن الآتيَيْن: (0504643271) و(0508293479)، أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.