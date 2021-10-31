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تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

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تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الغياب بين الطلاب لتحقيق الالتزام والانضباط المدرسي خلال العام الدراسي.

وحددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي ولغات).

وحددت الوزارة قيمة الرسوم وهي:

- رسم إعادة قيد الطالب المفصول: 25 جنيهًا.

- رسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والثانوي الفني بجميع انواعه وأنظمته بعد استنفاذ مرات الرسوب: 35 جنيهًا.

- غرامة انذار للانقطاع وغرامة إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وأن تكرر هذه الغرامة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة وتكرر الغرامة باستمرار لمن تخلف عن الحضور كل 10 أيام بتكلفة 10 جنيهات.

وتحصّل جميع الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

المصرى اليوم

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