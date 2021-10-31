استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

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قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العيني، إن الأذن تنقسم إلى عدة أقسام مثل الأذن الخارجية التي تتكون من شكل الأذن الخارجي وقناة الأذن الخارجية، وطبلة الأذن، ومنطقة الأذن الوسطى، وبعد تأتي منطقة الأذن الداخلية التي تحتوي على القوقعة وبعض القنوات السمعية، ومن ثم يأتي عصب السمع والتوازن الذي يذهب إلى المخ.

وتابع "بدران"، خلال حواره مع الإعلامية شاهينار جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن منطقة الاذن الخارجية مبطنة بالجلد العادي وطلبة الأذن، أما منطقة الأذن الوسطى فعبارة عن فراغ يحتوي على هواء، وهذا الهواء يدخل من خلال قناة تصل الانف بالأذن الوسطى.

وأشار إلى أن عدوى البرد إذا لم تعالج بشكل سليم قد تؤدي إلى التهاب في الأذن الوسطى، مشيرًا إلى أن اللحمية تمنع من وصول الهواء بشكل كافي إلى الأذن الوطني، مما يؤثر سلبًا على الأذن الداخلية، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال التي تعاني من مشاكل في الانف تحدث لهم مشاكل متكررة في الأذن.