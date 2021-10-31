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حمادة أنور يُشيد بـ«موسيماني» ويكشف أزمة الأهلي أمام البنك

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حمادة أنور يُشيد بـ«موسيماني» ويكشف أزمة الأهلي أمام البنك حمادة أنور يُشيد بـ«موسيماني» ويكشف أزمة الأهلي أمام البنك

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة السابق، بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب ثبات تشكيل الفريق الأحمر، خلال مواجهة البنك الأهلي.

ويواجه الأهلي فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد، على السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور،، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«ما يميز الأهي في مباراة البنك هو ثبات التشكيل والجفاظ على نفس طريقة اللعب، حيث لم يجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني أي تغييرات على تشكيل الفريق، باستثناء اللعب بأكرم توفيق، في مركز خط الوسط على حساب المالي أليو ديانج، الذي يغيب للإيقاف، مع الاعتماد على محمد هاني، في مركز الظهير الأيمن».

وأضاف :«لاعبو الأهلي نفذوا تعليمات موسيماني، في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي، لذلك كان مهمًا الحفاظ على نفس التشكيل وطريقة اللعب أمام البنك الأهلي

وتابع :«مشكلة الأهلي، أمام البنك الأهلي، عدم وجود رأس حربة يجيد لعب ضربات الرأس، لذلك عند وصول محمد هاني وعلي معلول، عند منطقة الجزاء، سيضرا للعب كرات أرضية، لعد وجود مهاجم صريح».

وأكمل :«مباراة اليوم ستكون أصعب من مواجهة الإسماعيلي، لأن محمد هاني ومعلول، لديهما ميول هجومية، وهو ما قد يسبب أزمة لمدافعي الفريق الأحمر».

المصرى اليوم

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