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يواصل فريق تشيلسي تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم واليت شهدت تفوق ليدز على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف، وهزيمة أستون فيلا امام وست هام بنتيجة 4-1.

ويأتي ليفربول وصيفًا بعدما حصد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن البلوز المتصدر، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بـ20 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز الرابع.

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ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة متساويًا مع آرسنال صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظهر برايتون يف المركز السابع بـ16 نقطة، وتوتنهام ثامنًا بـ15 نقطة، وإيفرتون تاسعًا بـ14 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق توتنهام صاحب المركز العاشر.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الحادي عشر بـ13 نقطة بفارق نقطة عن برينتفورد وكريستال بالاس ويحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر بـ11 نقطة.

وتراجع أستون فيلا إلى المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ10 نقاط، بنفس رصيد واتفورد وليدز، ثم ثلاثي المؤخرة (بيرنلي 7 نقاط – نيوكاسل 4 نقاط – نورويتش نقطتين).