العيش البلدى.. محلاها عيشة الفلاحة

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كان الفرن الفلاحى، «البلدى»، لا يخلو منه بيت فى الريف المصرى، ولايزال فى بعضها، لإعداد أشهى أنواع العيش، سواء الطرى أو الملدن أو الذرة، وغيرها من الأنواع، مختلفة الأشكال والأحجام والطعم، إضافة إلى تسوية وإعداد أشهى أنواع الطعام.

الفرن البلدى

وإعداد العيش فى الأفران البلدى عادة قديمة للمرأة المصرية، فله أكثر من ميزة، فهو شهى جدا فى أكله، ومختلف فى طعمه ورائحته، كما يلقى إقبالا كبيرا من أفراد الأسر والعائلات فى الريف، كما يشتاق إليه المقيمون فى المدن، ويتكبدون العناء والمشقة فى البحث عنه وشرائه للاستمتاع بأكله من ناحية، فهم يعتبرونه (عيشا صحيا)، ومن ناحية أخرى يعيد إلى ذاكرة الكثير منهم أيام الزمن الجميل، عندما كانوا يقيمون فى الريف قبل الهجرة إلى المدينة.

الفرن البلدى

كما أن إعداد العيش فى الأفران البلدى، «الفلاحى»، غير مكلف ماديا، لأن الأهالى يستخدمون المخلفات الطبيعية فى إشعال النيران، مثل نشارة الخشب وجريد النخيل، ما يوفر استهلاك الغاز مقارنة بـ«أفران الغاز»، بخلاف أن المخلفات الطبيعية تعطى العيش الفلاحى طعما رائعا لا يقارن بالأفران الأخرى. ورغم أن الغالبية العظمى من القرى أنشأت بيوتها من الطوب الأحمر بعد هدم البيوت الطينية، إلا أن بعضها مازال يستخدم هذه الأفران الفلاحى لخبز العيش البلدى والفلاحى.

الفرن البلدى

وتقوم ربة المنزل بإعداد العجين وخبز العيش البلدى بنفسها، أو تستعين بجارتها أو قريباتها لمساعدتها، وإذا لم تجد تقوم باستئجار سيدة متخصصة فى إعداد العجين وتقطيعه وخبزه، فهو عادة تجمع سيدات المنزل لإعداده

الفرن البلدى

ويلتف حولهم الأطفال فرحين بهذه العادة التى مهما بلغت المدنية فى القرى المصرية ستظل قائمة وشاهدة على تاريخ طويل من جهود المرأة فى البيوت، لإعداد أشهى أنواع الطعام، وعلى رأسها «العيش البلدى».