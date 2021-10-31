أمها وخالتها وجدتها قدموها للدجال.. الإعدام لـ4 متهمين في واقعة اغتصاب طفلة محرم بك

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، رئيس المحكمة، 4 متهمين بالإعدام شنقًا، بتهمة تسهيل اغتصاب طفلة وهتك عرضها على يد دجال لمدة 6 سنوات، والمتهمون هم «الـ.ع.أ» «عامل»، و«ف.ف.ال» ربة منزل والدة الطفلة، و«ن.ف.ال» ربة منزل خالة الطفلة، و«ز.م.ه» جدة الطفلة.

صدر القرار بعضوية المستشارين هاني كمال غبريال، والمستشار شريف بركات، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

الواقعة كما سطرتها أوراق القضية التي حملت رقم 20819 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، بدات بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا ضباط إدارة البحث الجنائي يفيد ببلاغ من المدعو «ال.م.إ» عامل، وبصحبته نجلته المجني عليها «م.ال.م» 16 عاما اتهم فيه «الـ.ع.أ» 40 سنة عامل، ويعمل دجال بهتك عرض أبنته ومواقعتها جنسيا بغير رضاها، باشتراك طليقته والدة المجني عليها «ف.ف.ال» 38 سنة ربة منزل، وشقيقتها «ن.ف.ال» 30 سنة ربة منزل ووالدتها «ز.م.ه» 58 سنة ربة منزل، وتعدي المتهم على نجلته الطفلة على مدار 6 سنوات بدائرة القسم.

وعلى الفور وجه مدير أمن الإسكندرية بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة توصلت تحريات فريق البحث الجنائي، أنه في غضون عام 2014 وحتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة محرم بك قام المتهم الأول «ال.ع.ا»، ويعمل دجال بمواقعة المجني عليها الطفلة «م.ال.م» بغير رضاها، وذلك بعد قيام كل من والدتها المتهمة الثانية «ف.ف ال» وخالتها «ب.ف.ال» وجدتها «ز.م.ه»ن واقتيادها عنوة وبغير رضاها إلى مسكن الدجال، عندما كانت الفتاة بسن 10 سنوات فقط وقامت الام بإدخالها إلى غرفة الدجال، ونزعت عنها ملابسها عنوة من أسفل فيما قام المتهم الاول بهتك عرضها ومواقعتها جنسيًا أمامها، وذلك بعد إقناعها بأن الطفلة عليها سحر، بعد أن قالت له أنها غير عذراء، فطلب منها مواقعتها حتى يعيد إليها عذريتها مرة أخرى على غير الحقيقة.

وأضافت التحريات التي أجرها المقدم امير المهندس رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك ان الدجال واقع المجني عليها أكثر من مرة.

وعندما كانت ترفض الذهاب تتعرض للتعذيب من والدتها وكيها بالنار وحرقها بتسخين ملعقة حديدية ووضعها على ذراعها وجسدها.

وعقب تقنين الإجراءات أُلقي القبض على المتهمين واعترفت الأم “والدة المجنى عليها” باعترافات تفصيلية، وقررت انها كانت تذهب هي والدتها وشقيقتها إلى المتهم لفك لهم أعمال السحر، وكان يمارس الجنس معهن جميعا، واعترفت الأم بقيامها بأخذ نجلتها المجني عليها إلى الدجال لممارسة الرذيلة معها لفك الأعمال بها.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم جميعًا حكمت المحكمة بإعدام المتهمين شنقًا.