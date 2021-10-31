مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

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قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن نقل بعض الموظفين للعاصمة الإدارية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى أن مصر دخلت عصر المدن الذكية (العاصمة الإدارية ومدينة العلمين)؛ بعد توجيهات الرئيس السيسي بأن تكون جميع المدن المصرية ذكية.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية صدى البلد، أن المدن الذكية لها بنية تحتية تتحكم بها تكنولوجيا المعلومات؛ والمدن العصرية في العالم تتجه لهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ستصبح أول مدينة ذكية في مصر.

وأوضح أن وزارة الاتصالات قاربت على أرشفة أكثر من مليار مستند إلكترونيًا، لافتًا إلى أن الأمن السيبراني لا يوجد به حماية بنسبة 100%، مؤكدًا أن مصر تمتلك أعلى برامج ونظم حماية مؤمن تأمين شديد بالبرامج الحديثة؛ حيث أن الخبرات المصرية من المتخصصين والعلماء هم الذين يؤمنون جميع البيانات الإلكترونية العربية.

ولفت إلى أنه بخصوص تدريب الموظفين على التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية؛ تم تقييم جميع الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة؛ من خلال معرفة مهاراته في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، لافتًا إلى أن التدريب بدأ الصيف الماضي وقارب على الانتهاء؛ لاستعداد الموظفين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية.