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استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة

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استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من السمنة المفرطة، ومن يعاني من هذا النوع من السمنة، يميل إلى الحلول غير الجراحية للوصول إلى الوزن المناسب.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الكثير من مرضى السمنة يفضلون خفض وزنهم من خلال الرياضة أو اتباع نظام غذائي معين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تحل هذه المشكلة، من خلال خفض وزن المريض حتى 30 كيلو بدون أي جراحة.

ولفت إلى أن أحدث ما وصل إليه العمل في هذا المجال هو الكبسولة المبرمجة التي تعتبر تكنولوجية حديثة جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الكبسولة تستمر في المعدة لمدة 4 شهور، وبعد ذلك تهضم من خلال حموضة المعدة بدون أي مشكلة.

المصرى اليوم

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