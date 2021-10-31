مستشار البرهان: الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية

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قال العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسشلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم، الأحد، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الجاري، كانت من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير.

وأضاف أبوهاجة في بيان بأن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.

وتابع: «من يحلمون بالعبث بالمرحلة الانتقالية والتشويش عليهم أن يبحثوا عن بيئة أخرى».

وتعليقا على التظاهرات التي خرجت في السودان، أمس، السبت، قال مستشار قائد الجيش: «مظاهرات الأمس مران ديمقراطي وأمر متاح دستورا وقانونا وشعاراتها الدولة المدنية وسنعضدها فعلا وعملا وصولا إلى الانتخابات».