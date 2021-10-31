«الأمر يعد تمثيلا بالجثة».. أحمد كريمة عن التبرع بالأعضاء : ضد إساءة استخدام العلم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا يجافي العلم النافع لكنه ضد إساءة استخدام العلم، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي في الحكم على هذه الأمور.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه بالنسبة لنقل قرنية العين له ضابطين، قائلا: «متى يجوز.. هل تحققت الوفاة الشرعية؟.. الوفاة الإكلينيكية في نظر الشريعة إنسان حي أو موت جذع المخ من الناحية الشرعية إنسان لم يغادر الحياة».

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأمر الثاني الإنسان الذي مات شرعيا هل الإنسان الذي ستنزع منه القرنية هل باعها أو تبرع بها أو نزعت قصرا؟ الأمر يعد تمثيلا بالجثة«.

وأشار إلى أن رأي الشريعة في نقل كلية الخنزير للإنسان حرام شرعا ولا يجوز لأي مسلم أن تدخل أحشاءه والناس الذين أجازوا الأمر قاموا دراسة مسلوقة ويجب ألا تخرج الفتوى في خمسة دقائق؛ لأن الأمر يحتاج إلى شهور من أجل الخروج بالحكم النهائي«.