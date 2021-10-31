أخبار عاجلة

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
الأمن الوطني العراقي يتعهد بكشف الضالعين بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي -
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب

Print
«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب «مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن مغني الراب ويجز التحق باللجنة النقابية العام الماضي، ويحصل على تصاريح لمزاولة المهنة لأن أداء الراب متواجد واقعيا ولا نريد دفن رأسنا في الرمال.

وأضاف علاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المهن الموسيقية تشترط على مطربي الراب والمهرجانات عدم غناء كلمات خارجة أو أشياء تتنافى مع الذوق العام، موضحا أن هناك أجيال تنشأ على الموسيقى والأغاني ولهذا السبب تقوم النقابة بأخذ إقرارا على المطربين بعدم التجاوز.

وتابع المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة، تقف مع الراب والمهرجانات ولا تسعى لمنع أحد، لأن الجمهور له الحرية في الاختيار، موضحا أن المهن الموسيقية تعمل على تقييم الأوضاع بشكل جيد ومراقبة أي أعمال تصدر عن مطربي المهرجانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل)

كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل)

«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي»

«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي»

«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي»

«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي»