«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب

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قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن مغني الراب ويجز التحق باللجنة النقابية العام الماضي، ويحصل على تصاريح لمزاولة المهنة لأن أداء الراب متواجد واقعيا ولا نريد دفن رأسنا في الرمال.

وأضاف علاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المهن الموسيقية تشترط على مطربي الراب والمهرجانات عدم غناء كلمات خارجة أو أشياء تتنافى مع الذوق العام، موضحا أن هناك أجيال تنشأ على الموسيقى والأغاني ولهذا السبب تقوم النقابة بأخذ إقرارا على المطربين بعدم التجاوز.

وتابع المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة، تقف مع الراب والمهرجانات ولا تسعى لمنع أحد، لأن الجمهور له الحرية في الاختيار، موضحا أن المهن الموسيقية تعمل على تقييم الأوضاع بشكل جيد ومراقبة أي أعمال تصدر عن مطربي المهرجانات.