أخبار عاجلة

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
الأمن الوطني العراقي يتعهد بكشف الضالعين بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي -
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك

Print
استعرضا ما تقدمه الكلية من مبادرات مجتمعية

محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك

قام عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم، بزيارة لمحافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري بمكتبه بالمحافظة، وناقش معه عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون فيما يخدم شرائح المجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتقديم ما يخدم المجتمع بشتى شرائحه ، كما اطلع المطيري على ما تقدمه كليات الجامعة من مبادرات مجتمعية وتقديم ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بدور كليات الجامعة في العديد من المجالات، كما أبدى محافظ الأفلاج استعداده التام ومساهمته المباشرة في كل ما فيه مصلحة كليات الجامعة وخدمة المجتمع.

وقدم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج فى الختام شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال وحرصه على تقديم ما يخدم المجتمع بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد

الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة

الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة

"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة

"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة