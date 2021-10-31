★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، بنهاية 2021 سنعلن أن مصر خالية من فيروس سي.

وأضاف هشام الخياط خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن 98% من المرضي الذين يعانون من فيروس سي تم علاجهم، ولا يوجد مرضى يترددون على مستشفيات الكبد الآن بفضل الدعم الرئاسي، مردفا سنكون أول دولة تقضي على فيروس سي.

وتابع أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن الأشخاص الذين ما زالوا يعانون من فيروس سي هم مصابون أيضا بالإيدز وهذا سبب تأخر الشفاء، مضيفا أن المبادرة الرئاسية التي دعمها الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي كانت رائعة.

واستطرد هشام الخياط، أن مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي، وغيرها سلة عظيمة من المبادرات لم تحدث في أي دولة في العالم، مضيفا أنه تم فقد عدد من مرضى فيروس سي في بداية جائحة كورونا بسبب ضعف مناعتهم.

وتابع أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن جهود لجنة مكافحة كورونا ووزارة الصحة قللت من أعداد الوفيات بسبب الفيروس، فضلا عن التطعيم الذي توفره الدولة بشكل جيد، مضيفا أن الملف الذي يرعاه الرئيس السيسي يحقق عادة نجاحا باهرا على كافة الأصعدة.

وعن إعلان بعض الدول إنتاج حبوب تقليدية لعلاج كورونا، قال هشام الخياط إن الأدوية المضادة لفيروس كورونا لم تعطي حتى الآن نتائج جيدة في مكافحة الفيروس، موضحا أن تلك الأدوية تعالج مختلف الفيروسات وليست مخصصة لكورونا.

وأضاف أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بنهاية 2021 ستعلن شركات أمريكية عن الانتهاء من إنتاج أدوية فعالة للقضاء على فيروس كورونا، مردفا أتنبأ بأن نهاية كورونا ستكون في 2022، لأن هناك شركة أمريكية أنتجت دواء فعالا سعره 700 دولار، لكن في الوقت نفسه لا بد من أخذ اللقاح.