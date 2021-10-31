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حملت منه سفاحا.. توفيت زوجته بالسرطان فاعتدى جنسيا على ابنتها في الخصوص

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حملت منه سفاحا.. توفيت زوجته بالسرطان فاعتدى جنسيا على ابنتها في الخصوص حملت منه سفاحا.. توفيت زوجته بالسرطان فاعتدى جنسيا على ابنتها في الخصوص

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قرّرت نيابة الخصوص حبس فني 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي الجنسي على ابنة زوجته المتوفاة منذ 5 أشهر، ما تسبب في حملها منه سفاحًا، وقررت النيابة عرض المجني عليها والمتهم على الطب الشرعي لبيان الواقعة من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وقام زوج والدتها باغتصابها وهتك عرضها بالقوة بعد تخديرها، ما تسبب في حملها في الشهر الخامس، مستغلا مرض والدتها بالسرطان، حيث خشيت المجني عليها من إبلاغها حتى توفيت منذ فترة، ولجأت لوالدها الذي قام بالإبلاغ عن المتهم وتم ضبطه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 40 سنة ويعمل فنيا في إحدى الشركات، وكان متزوجًا من ام المجني عليها وأصيبت بالسرطان، فاستغل الفتاة وبدأ في التحرش بها، وبدأ في تحسس أجزاء من جسدها وخدرها واعتدى عليها جنسيا، وعندما اكتشفت حملها هددها بالقتل إذا أخبرت أحدًا، محاولا التستر على الموضوع وإجهاضها، ولكن باءت محاولته بالفشل، وتوفيت الأم ولجأت الابنة لوالدها الذي أخطر الشرطة، وجرى القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ باتهام فني بشركة بالتعدي ومعاشرة ابنة زوجته وحملها منه سفاحا منذ 5 أشهر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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