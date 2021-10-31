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تزايد البحث على محركات البحث عن الفنان مصطفى فهمي، خلال الساعات الماضية، بعد انفصاله بالطلاق غيابيًا من الإعلامية فاتن موسى بعد زواج دام نحو 6 سنوات.

تزوج مصطفى فهمي من فتاة إيطلية تٌدعى كارملا، واستمر زواجهما نحو عقدين، وأثمر عن ولد يُدعى «عمر»، وفتاة تُدعى «دينا»، وانفصل الزوجان بالطلاق لأسباب غير معروفة.

وتزوج الفنان الكبير، من ابنة وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي، إذ أعلن في 2007 زواجة من الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد قصة حب، واحتفل أصدقاؤهم بزواجهما في مطعم يطل على النيل في القاهرة يمتلكه النجم حسين فهمي، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، فانفصلا في عام 2012.

حتى عام 2015، ظل مصطفى فهمي أعزب، حتى قابل الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وتزواجا رغم أنها تصغيره بنحو 20 عامًا، وقبل أيام أعلن «فهمي» تطليقه لها غيايبًا.

وكتبت فاتن عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: «أنها تلقت نبأ طلاقها غيابيًا من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تمامًا مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية».

وأضافت الإعلامية فاتن موسى بأنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى، التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصورً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجودًا معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

ونفت الإعلامية فاتن موسى بأنه لم يكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تُذكر، مؤكدة بأنها تلّقت نبأ طلاقها من محاميته والسوشيال ميديا ودون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على طلاق أو أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها، وكذلك دون إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها، ودون سابق معرفة منها بأنها ستسافر لحضور حفل خطوبة شقيقتها لتُصدم بهذا الخبر،، مضيفة بأنها لم تُخطَر رسمياً بالطلاق حتي هذه اللحظة وذلك بعد زواج دام بينهما نحو 6 أعوام.

كما أكدت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بأن البيان والأخبار المتداولة منذ مساء أمس فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام ورضا بين الطرفين! غير صحيح أبدًا وعار تمامًا عن الصحة.

وردت سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، على طليقته، وقالت: «ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف، والتباعد دون تجريح

فما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب، والناس في هذا فريقان، منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية ويكون هذا غالبا عكس الحقيقة!!!!!!!! ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر«.