أخبار عاجلة

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
الأمن الوطني العراقي يتعهد بكشف الضالعين بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي -
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد كريمة يحرّم التبرع بالأعضاء ويستعين بحديث شريف

Print
أحمد كريمة يحرّم التبرع بالأعضاء ويستعين بحديث شريف أحمد كريمة يحرّم التبرع بالأعضاء ويستعين بحديث شريف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن المقصود بالتبرع بالأعضاء البشرية وهو غرض الأعضاء الآدمية سواء من حي لحي أو من ميت لحي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية من أحياء إلى الأحياء أو من موتى إلى أحياء، مؤكدًا أنه ممنوع وحرام ومخالف للشريعة الإسلامية.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الإنسان لا يملك جسده ولا يملك التصرف فيه، وعقود التبرع بالأعضاء هي باطلة، لأن جسد الإنسان ملك لله وحده، وتابع: «أعضائنا أصبحت إكسسوار للي معاهم فلوس، وهات لي واحد اتنقل له أعضاء على حساب الدولة».

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن «الموت إكلينيكيًا ليس موتًا شرعياً، وبالتالي نزع أي عضو من جسد الإنسان المتوفي يعتبر جناية يستحق فاعلها القصاص»، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل الأعضاء البشرية، وذلك في حديثه: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»، وذلك لكونه نوعًا من التشويه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي

البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا

أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا