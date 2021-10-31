أحمد سامي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة المصرى في الدوري

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة نظيره فريق المصرى في المباراة المقررة غدا باستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام.

وحرص «سامي» على وضع اللمسات الأخيرة على خطة وطريقة اللعب التي سيواجه بها المصرى، حيث جهز المدير الفني العناصر المتاحة أمامه من اللاعبين لخوض اللقاء، حيث شهدت التدريبات اليومين الماضيين التركيز على تحفيظ اللاعبين لبعض الجمل التي ينوى الجهاز الفني تطبيقها خلال المباراة.

ويعاني سموحة قبل مواجهة المصرى غدا من تأثير الغيابات، حيث يفقتد الموج الأزرق خدمات الرباعى شريف رضا وعبدالكبير الوادى وخالد عبدالفتاح ومحمد الخواجة، فضلا عن غياب الانسجام بين اللاعبين، حتى الآن.

ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة فريق المصرى فنيا ومشاهدة مباريات الفريق الأخيرة في الدورى أمام غزل المحلة وفى البطولة الكونفدرالية، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري.

ويرغب سامى في معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى المصرى، وطلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز الغيابات المنتظرة في المباراة المقبلة، لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس، قبل تجهيز خطة عبور المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية ترفع ترصيد الفريق إلى النقطة الرابعة في مشوار الدورى العام.

وركز أحمد سامى خلال التدريبات الأخيرة للفريق على ضرورة تعطيل مفاتيح لعب فريق المصري، من خلال الرقابة اللصيقة وتضييق المساحات وعدم الاحتفاظ الزائد بالكرة.