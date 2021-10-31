بالأرقام.. روما وميلان فى مواجهة متكافئة بالدوري الإيطالي

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من المقرر أن يلعب روما مع ميلان على أرضية ملعب الأولمبي يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

دخل روما إلى هذه المباراة بعد فوزه 2-1 على كالياري بقيادة والتر ماتزاري في الدوري. جاءت أهداف الشوط الثاني من قلب الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز ولاعب الوسط النجم لورنزو بيليجريني للذئاب بقيادة جوزيه مورينيو. سجل الدولي الإيطالي ليوناردو بافوليتي هدف كالياري الوحيد.

في المقابل، تغلب ميلان على تورينو من إيفان يوريتش 1-0 في الدوري. كان هدف المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو في الشوط الأول كافياً لقيادة ميلان للفوز مع الإيطالي ستيفانو بيولي.

وسيغيب روما عن الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتسولا والظهير الإنجليزي كريس سمولينج. بخلاف ذلك، لا توجد غيابات مؤثرة في الفريق ومن المتوقع أن يكون لدى المدرب جوزيه مورينيو الفريق بالكامل تحت تصرفه.

في غضون ذلك، لن يتمكن مدرب ميلان ستيفانو بيولي من استدعاء خدمات حارس المرمى الفرنسي مايك مينيان والجناح الإسباني سامو كاستيليجو. وهناك شكوك حول تواجد الظهير الأيمن أليساندرو فلورنزي والظهير الأيسر فودي بالو توري والمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش والمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس واللاعب الإسباني الدولي إبراهيم دياز.

روما ضد ميلان وجهًا لوجه

في 31 مواجهة وجهاً لوجه بين الجانبين، يتمتع روما بالأفضلية. لقد فازوا في 12 مباراة وخسروا ثماني وتعادلوا في 11.

واجه الفريقان بعضهما البعض آخر مرة في وقت سابق من هذا العام في الدوري الإيطالي، حيث تغلب ميلان على روما 2-1. ضمنت أهداف لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي والمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش الفوز لميلان. سجل لاعب الوسط الفرنسي جوردان فيريتوت هدف روما الوحيد.