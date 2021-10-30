وزير الخارجية السعودي: لن نربط المناقشات حول قدراتنا الدفاعية بوقف إطلاق النار في اليمن

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اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن علاقات المملكة مع الولايات المتحدة ليست متوترة، وقال إن بلاده لن تربط المناقشات عن قدراتها الدفاعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال بن فرحان، في حديث لوكالة «رويترز»، اليوم السبت: «أنا أختلف مع هذا التوصيف (للعلاقات المتوترة). أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر باليمن، فنحن نتفق مع الولايات المتحدة، كلانا يدعم وقف إطلاق نار شاملا، وكلانا يدعم عملية سياسية لتسوية النزاع».