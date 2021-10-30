أخبار عاجلة

فتح تحقيق في محاولة الاغتيال الرابعة للكاظمي -
البرهان يقيل 5 مدراء لمصارف حكومية -
بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم -
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف -
25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا -
الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية -
«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد -
مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة -
الموافقة على تقنين أوضاع 63 مبنى.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -
حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير الخارجية السعودي: لن نربط المناقشات حول قدراتنا الدفاعية بوقف إطلاق النار في اليمن

Print
وزير الخارجية السعودي: لن نربط المناقشات حول قدراتنا الدفاعية بوقف إطلاق النار في اليمن وزير الخارجية السعودي: لن نربط المناقشات حول قدراتنا الدفاعية بوقف إطلاق النار في اليمن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن علاقات المملكة مع الولايات المتحدة ليست متوترة، وقال إن بلاده لن تربط المناقشات عن قدراتها الدفاعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال بن فرحان، في حديث لوكالة «رويترز»، اليوم السبت: «أنا أختلف مع هذا التوصيف (للعلاقات المتوترة). أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر باليمن، فنحن نتفق مع الولايات المتحدة، كلانا يدعم وقف إطلاق نار شاملا، وكلانا يدعم عملية سياسية لتسوية النزاع».

وأضاف: «أعتقد أنه من الواضح أن المملكة ملتزمة بوقف إطلاق النار، والأمر متروك للحوثيين ليقرروا التوقيع على ذلك، ولن نربط أي مناقشات حول قدراتنا الدفاعية بوقف إطلاق النار».

ويأتي هذا التصريح بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تعزيز دفاعاتها في ظل الضغوط الأمريكية المكثفة لإنهاء الحصار المفروض على الموانئ اليمنية والذي يقول الحوثيون إنه يمثل إحدى العقبات أمام إجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبدربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص في مناطق نزوحهم بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق

بالصورة.. بعد توقف 7 سنوات.. استئناف العمل على الطريق البري بين السعودية والنجف العراقية

بالصورة.. بعد توقف 7 سنوات.. استئناف العمل على الطريق البري بين السعودية والنجف العراقية