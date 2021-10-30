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«حدوث هبوط محتمل».. وزير الري يكشف مخاطر سد النهضة الإثيوبي

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«حدوث هبوط محتمل».. وزير الري يكشف مخاطر سد النهضة الإثيوبي «حدوث هبوط محتمل».. وزير الري يكشف مخاطر سد النهضة الإثيوبي

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قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الخبراء الفنيين كانوا يدرسون مواصفات سد آخر، قبل أن يعلن رئيس وزراء إثيوبيا في 2011 ميليس زيناوي، تدشين سد بمواصفات أخرى غير التي أعلن عنها سابقا.

وأضاف وزير الري خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري آنذاك عندما قابل رئيس الوزراء وقتها ميليس زيناوي، قال له إن تصميمات السد غير مكتملة، فتشكلت لجنة دولية في 2011، وخلصت في 2013 لوجود مشاكل تتعلق بالسلامة، ومشاكل تتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية، وتغيرات في هيدروجية السد، وأوصوا بتوصيات فيما يخص سلامة السد.

ولفت إلى أن إثيوبيا قالت نفذنا التوصيات، لكن لم تسلم ما يؤكد ذلك، لم تسلم الرسومات الجديدة، فضلا عن إعلانها وضع 16 توربينا ثم قللتها لـ13 توربينا فقط.

وكشف أن دكتور في وزارة الري، كشف في دراسة محكمة، بعض المشاكل راجعها علماء حياديون، ومنها أنه يوجد نقط فيها فرق هبوط، مردفا: «لو فيه هبوط منتظم لن تكون هناك مشكلة، أما فرق الهبوط لو حتة هبطت أكتر من حتة، يميل السد وهيبقى فيه مشكلة».

ولفت إلى أنه تم عرض الدراسة على إثيوبيا، وطالبناها بتكذيبها إن لم تكن صحيحة، أو إعلان الإجراءات التي اتخذوها لعلاج الهبوط.

المصرى اليوم

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