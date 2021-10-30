★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- بدأ لبنان الرسمي، اليوم السبت، تحركا لمعالجة الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية.

وعقدت خلية الأزمة التي طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنشائها في وزارة الخارجية اجتماعها الأول برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وعدد من الوزراء. وحضر جانبا من الاجتماع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد مايكلز.

وأعلن وزير الخارجية في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أن الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة.

وأضاف لقد تواصلنا مع الأميركيين لحضور الاجتماع لمعالجة الأزمة الراهنة.

وقال وزير التربية عباس حلبي" إن العمل الحكومي مستمر، ولا يمكن ترك البلد دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها"، لافتاً إلى "إن أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً".

وأضاف" نتطلع إلى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة، وكل ما نطالبه فتح أبواب الحوار لأن هذا السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل".

إلى ذلك، أصدر رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام،اليوم، بيانا مشتركا استنكروا فيه كلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وشددوا على أنّ "الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي أن يدرك الوزير المعني ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان ومصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي والعالم"، وبالتالي المبادرة بتقديم استقالته.

وأضاف البيان" أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تتصدرها السعودية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في الحرص على استقلاله وسيادته وحرياته ومِنْعتِه وصموده واستمراره كوطن للعيش المشترك، ووقفت الى جانبه على الدوام في مواجهة كل الأزمات والمحن التي تعرض لها لبنان على مدى السنوات الماضية ومنذ إعلان استقلاله".

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أجرى ، أمس الجمعة، مشاورات مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات على إثر البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية القاضي باستدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور وطلب مغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وعلى الإثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

بترا